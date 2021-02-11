«Пидорас cудья оторвал голову #####. Что вы, #####, все молчите? Чистый гол отменили». Президент «Олимпика» ворвался в эфир после игры с «Шахтером»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прервал флеш-интервью главного тренера Юрия Калитвинцева после матча УПЛ с «Шахтером» (0:1) и в нецензурной форме оценил работу арбитров.
«Юра, почему так толерантно? Скажи, что пидорас судья оторвал голову ##### (нафиг), чего ты, ###, стесняешься?
(Обращается к журналистам) Что вы, ##### (блин), все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, ##### (блин), эксперты рассказывают?
Чистый гол отменяется. Сука, для чего этот пидорас итальянец (речь о главе судейского корпуса УАФ Лучано Лучи – прим. Sports.ru) находится у нас ##### (нафиг) в стране, ##### (блин)? Меняйте, сука, их всех, ##### (блин)», – сказал Гельзин.
Арбитром матча был Юрий Иванов. Он отменил гол «Олимпика» из-за офсайда.