«Пидорас cудья оторвал голову #####. Что вы, #####, все молчите? Чистый гол отменили». Президент «Олимпика» ворвался в эфир после игры с «Шахтером»

Президент «Олимпика» прервал флеш-интервью главного тренера после матча с (0:1) и в нецензурной форме оценил работу арбитров.

«Юра, почему так толерантно? Скажи, что пидорас судья оторвал голову ##### (нафиг), чего ты, ###, стесняешься?

(Обращается к журналистам) Что вы, ##### (блин), все молчите? А что мне говорить? 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, ##### (блин), эксперты рассказывают?

Чистый гол отменяется. Сука, для чего этот пидорас итальянец (речь о главе судейского корпуса УАФ Лучано Лучи – прим. Sports.ru) находится у нас ##### (нафиг) в стране, ##### (блин)? Меняйте, сука, их всех, ##### (блин)», – сказал Гельзин.

Арбитром матча был Юрий Иванов. Он отменил гол из-за офсайда.