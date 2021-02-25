«Осасуна» – «Барселона» – 0:2. Альба и Мориба забили. Онлайн-трансляция

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В 26-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» играет на выезде с «Осасуной».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Осасуна – Барселона 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
6 марта, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Альба, 0:2 – 83 Мориба.
ОсасунаЭррера, Санчес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Ойер Санхурхо, 84), Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан, 70), Роберто Торрес (Гальего, 84), Барха (Хони Родригес, 62), Кальери (Будимир, 71).
Барселонатер Стеген, Мингеса, Умтити (Дембеле, 46), Альба (Фирпо, 87), Дест, де Йонг, Бускетс (Мориба, 67), Педри (Пуч, 87), Лангле, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Месси.
Предупреждения:
Умтити (26), Фирпо (88).

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