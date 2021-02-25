«Осасуна» – «Барселона» – 0:2. Альба и Мориба забили. Онлайн-трансляция

В 26-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» играет на выезде с «Осасуной».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 марта, 23.00, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Эррера, Санчес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Ойер Санхурхо, 84), Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан, 70), Роберто Торрес (Гальего, 84), Барха (Хони Родригес, 62), Кальери (Будимир, 71).
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса, Умтити (Дембеле, 46), Альба (Фирпо, 87), Дест, де Йонг, Бускетс (Мориба, 67), Педри (Пуч, 87), Лангле, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Месси.