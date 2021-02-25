Холанд забил 2 гола «Баварии» к 9-й минуте. У него 19 мячей в 19 матчах Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:0, первый тайм).
20-летний норвежец отметился голами на 2-й и на 9-й минутах. У Холанда 19 мячей в 19 матчах Бундеслиги в этом сезоне.
В списке бомбардиров чемпионата он делит вторую строчку Андре Силвой из «Айнтрахта». На первом месте Роберт Левандовски из «Баварии», забивший 28 голов.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия».
ХО-ХО-ХОЛАНД оформил дубль в Дер Класикер за 9 минут 😱😱😱— Матч ТВ (@MatchTV) March 6, 2021
Эй, «Боруссия» так нечестно – у вас какая-то машина на поле 😏 pic.twitter.com/fuzQ277WYw