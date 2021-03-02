Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Автомобилист» против «Авангарда», «Северсталь» сыграет с «Динамо»

Продолжается розыгрыш Кубка Гагарина.
«Барыс» примет «Магнитку», «Автомобилист» попытается изменить ход серии с «Авангардом», «Северсталь» сыграет с московским «Динамо», минское «Динамо» – со СКА.
Первый раунд
- Дата проведения
- 6 марта, 14.00, «Kazakhstan Sport Centre»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 6 марта, 14.30, «КСК Уралец»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 6 марта, 17.10, «Арена-Минск»
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.