Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Автомобилист» против «Авангарда», «Северсталь» сыграет с «Динамо»

Теги Авангард Металлург Мг Северсталь СКА Автомобилист результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Продолжается розыгрыш Кубка Гагарина.

«Барыс» примет «Магнитку», «Автомобилист» попытается изменить ход серии с «Авангардом», «Северсталь» сыграет с московским «Динамо», минское «Динамо» – со СКА

КХЛ

Кубок Гагарина

Первый раунд

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
6 марта, 14.00, «Kazakhstan Sport Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Автомобилист – Авангард
Дата проведения
6 марта, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Северсталь – Динамо Москва
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Динамо Минск – СКА
Дата проведения
6 марта, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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