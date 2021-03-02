Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Автомобилист» против «Авангарда», «Северсталь» сыграет с «Динамо»

Продолжается розыгрыш Кубка Гагарина.

примет «Магнитку», «Автомобилист» попытается изменить ход серии с , «Северсталь» сыграет с московским «Динамо», минское – со .

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина