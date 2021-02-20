Кубок мира. Спринт. Логинов выйдет на старт 3-м, Жаклен – 5-м, Йоханнес Бо – 12-м, Елисеев – 17-м, Латыпов – 42-м

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6 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов.

Дата проведения
6 марта, 17.40
Онлайн гонки

Этап 8, Нове Место, Чехия. Спринт

Стартовый лист

1  Мартин Понсилуома
2  Йеспер Нелин
3  Александр Логинов
4  Кристиан Гоу
5  Эмильен Жаклен
6  Феликс Ляйтнер
7  Бенедикт Долль
8  Миха Довжан
9  Гжегож Гузик
10  Арнд Пайффер
11  Богдан Цымбал
12  Йоханнес Бо
13  Тсукаса Кобоноки
14  Антон Смольский
15  Тарьей Бо
16  Доминик Виндиш
17  Матвей Елисеев
18  Флоран Клод
19  Симон Дестье
20  Пол Шоммер
21  Симон Эдер
22  Теро Сеппяля
23  Эрик Лессер
24  Кароль Домбровски
25  Себастьян Самуэльссон
26  Дмитрий Пидручный
27  Беньямин Вегер
28  Милан Земличка
29  Кентен Фийон-Майе
30  Александр Мухин
31  Стурла Хольм Лагрейд
32  Сергей Бочарников
33  Яков Фак
34  Владимир Илиев
35  Евгений Гараничев
36  Скотт Гоу
37  Ветле Шостад Кристиансен
38  Тьерри Ланже
39  Давид Коматц
40  Шон Доэрти
41  Максим Воробей
42  Эдуард Латыпов
43  Павел Магазеев
44  Томас Бормолини
45  Андрей Расторгуев
46  Михал Шима
47  Йоханнес Дале
48  Витаутас Строля
49  Лукас Хофер
50  Корнел Пукьяну
51  Эндре Стремсхайм
52  Артем Прима
53  Туомас Харьюла
54  Пеппе Фемлинг
55  Адам Вацлавик
56  Фабьен Клод
57  Жереми Финелю
58  Роман Реес
59  Клемен Бауэр
60  Харальд Леммерер
61  Йонгу Ким
62  Мартин Егер
63  Йоханнес Кюн
64  Томаш Хасилла
65  Якуб Штвртецки
66  Кресимир Црнкович
67  Димитар Герджиков
68  Данил Белецкий
69  Дамир Растич
70  Антонин Гигонна
71  Марцин Швайнош
72  Рене Захна
73  Томас Каукенас
74  Антон Дудченко
75  Том Лахайе-Гоффар
76  Джейк Браун
77  Микито Татидзаки
78  Михаил Усов
79  Карим Халили
80  Габриэль Стегмайр
81  Никита Лобастов
82  Якко Олави Ранта
83  Дидье Бьона
84  Томаш Якела
85  Адам Раннелс
86  Антон Синапов
87  Рок Трсан
88  Александр Патриюк
89  Георге Бута
90  Линас Банис
91  Михал Крчмарж
92  Филипп Наврат
93  Андржей Нендза-Кубинец
94  Владимир Оряшков
95  Ондржей Моравец
96  Райдо Ранкель
97  Кирилл Стрельцов
98  Дмитрий Лазовский
99  Артем Тищенко
100  Роберт Слотинс
101  Шимон Бартко
102  Томмазо Джакомель
103  Патрик Якоб
104  Лейф Нордгрин
105  Тревор Кирс

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