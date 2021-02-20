Кубок мира. Спринт. Логинов выйдет на старт 3-м, Жаклен – 5-м, Йоханнес Бо – 12-м, Елисеев – 17-м, Латыпов – 42-м

6 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов.
- Дата проведения
- 6 марта, 17.40
6 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов.
|1
|Мартин Понсилуома
|2
|Йеспер Нелин
|3
|Александр Логинов
|4
|Кристиан Гоу
|5
|Эмильен Жаклен
|6
|Феликс Ляйтнер
|7
|Бенедикт Долль
|8
|Миха Довжан
|9
|Гжегож Гузик
|10
|Арнд Пайффер
|11
|Богдан Цымбал
|12
|Йоханнес Бо
|13
|Тсукаса Кобоноки
|14
|Антон Смольский
|15
|Тарьей Бо
|16
|Доминик Виндиш
|17
|Матвей Елисеев
|18
|Флоран Клод
|19
|Симон Дестье
|20
|Пол Шоммер
|21
|Симон Эдер
|22
|Теро Сеппяля
|23
|Эрик Лессер
|24
|Кароль Домбровски
|25
|Себастьян Самуэльссон
|26
|Дмитрий Пидручный
|27
|Беньямин Вегер
|28
|Милан Земличка
|29
|Кентен Фийон-Майе
|30
|Александр Мухин
|31
|Стурла Хольм Лагрейд
|32
|Сергей Бочарников
|33
|Яков Фак
|34
|Владимир Илиев
|35
|Евгений Гараничев
|36
|Скотт Гоу
|37
|Ветле Шостад Кристиансен
|38
|Тьерри Ланже
|39
|Давид Коматц
|40
|Шон Доэрти
|41
|Максим Воробей
|42
|Эдуард Латыпов
|43
|Павел Магазеев
|44
|Томас Бормолини
|45
|Андрей Расторгуев
|46
|Михал Шима
|47
|Йоханнес Дале
|48
|Витаутас Строля
|49
|Лукас Хофер
|50
|Корнел Пукьяну
|51
|Эндре Стремсхайм
|52
|Артем Прима
|53
|Туомас Харьюла
|54
|Пеппе Фемлинг
|55
|Адам Вацлавик
|56
|Фабьен Клод
|57
|Жереми Финелю
|58
|Роман Реес
|59
|Клемен Бауэр
|60
|Харальд Леммерер
|61
|Йонгу Ким
|62
|Мартин Егер
|63
|Йоханнес Кюн
|64
|Томаш Хасилла
|65
|Якуб Штвртецки
|66
|Кресимир Црнкович
|67
|Димитар Герджиков
|68
|Данил Белецкий
|69
|Дамир Растич
|70
|Антонин Гигонна
|71
|Марцин Швайнош
|72
|Рене Захна
|73
|Томас Каукенас
|74
|Антон Дудченко
|75
|Том Лахайе-Гоффар
|76
|Джейк Браун
|77
|Микито Татидзаки
|78
|Михаил Усов
|79
|Карим Халили
|80
|Габриэль Стегмайр
|81
|Никита Лобастов
|82
|Якко Олави Ранта
|83
|Дидье Бьона
|84
|Томаш Якела
|85
|Адам Раннелс
|86
|Антон Синапов
|87
|Рок Трсан
|88
|Александр Патриюк
|89
|Георге Бута
|90
|Линас Банис
|91
|Михал Крчмарж
|92
|Филипп Наврат
|93
|Андржей Нендза-Кубинец
|94
|Владимир Оряшков
|95
|Ондржей Моравец
|96
|Райдо Ранкель
|97
|Кирилл Стрельцов
|98
|Дмитрий Лазовский
|99
|Артем Тищенко
|100
|Роберт Слотинс
|101
|Шимон Бартко
|102
|Томмазо Джакомель
|103
|Патрик Якоб
|104
|Лейф Нордгрин
|105
|Тревор Кирс