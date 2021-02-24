Рондон забил первый гол за ЦСКА – с пенальти «Ахмату»

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Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон открыл счет в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0, первый тайм).

На 38-й минуте форвард реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку защитнику грозненцев Зорану Нижичу.

Для венесуэльца это первый гол за ЦСКА после возвращения в российский чемпионат, где он уже выступал ранее за «Зенит» и «Рубин».

Отметим, что ЦСКА ранее не забил 5 из 10 пенальти в РПЛ. Удары с точки исполняли Никола Влашич и Федор Чалов. В частности, Влашич не реализовал 11-метровый удар в матче прошлого тура с «Локомотивом» (0:2), пробив выше ворот.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».

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