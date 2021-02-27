Джиган и Александр Емельяненко договорились о поединке: «Пошла жара в хату»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке.

О его дате и месте станет известно позже.

«Пошла жара в хату», – написал Джиган.

«Буду бить лысую голову», – написал Емельяненко.

Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

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