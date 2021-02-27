Джиган и Александр Емельяненко договорились о поединке: «Пошла жара в хату»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке.
О его дате и месте станет известно позже.
«Пошла жара в хату», – написал Джиган.
«Буду бить лысую голову», – написал Емельяненко.
Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.
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