Джиган и Александр Емельяненко договорились о поединке: «Пошла жара в хату»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Емельяненко и рэпер Джиган провели дуэль взглядов и договорились о поединке.

О его дате и месте станет известно позже.

«Пошла жара в хату», – написал Джиган.

«Буду бить лысую голову», – написал Емельяненко.

Емельяненко в последний раз дрался в июле прошлого года, проиграв нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.

 
 
 
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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)

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