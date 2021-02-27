Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Сорина, Жамбалова, Кирпиченко, Йохауг, Андерссон и Карлссон пробегут масс-старт на 30 км классикой

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6 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в немецком Оберстдорфе пройдет женский классический масс-старт на 30 км. За Россию выступят Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Женщины

30 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2

Старт-лист

1. Эбба Андерссон (Швеция)

2. Тереза Йохауг (Норвегия)

3. Катарина Хенниг (Германия)

4. Татьяна Сорина (Россия)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

8. Криста Пярмякоски (Финляндия)

9. Катержина Разымова (Чехия)

10. Яна Кирпиченко (Россия)

11. Хайди Венг (Норвегия)

12. Алиса Жамбалова (Россия)

16. Эмма Рибом (Швеция)

19. Тириль Венг (Норвегия)

20. Сэди Бьорнсен (США)

21. Шарлотте Калла (Швеция)

23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

43. Мария Истомина (Россия)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе

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