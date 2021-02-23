Турсунов о политических высказываниях Панарина: «В Америке модно критиковать все подряд. Не нравится жить в России – не живи»

Экс-двадцатая ракетка мира и победитель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов прокомментировал политические высказывания , который критикует российские власти, живя в США.

«Понятно, что устои жизни немного разные. В Америке сейчас модно критиковать все подряд. Идиотизм, что люди, которые никогда не были рабами, требуют возмещения ущерба от тех, кто никогда не был рабовладельцами.

Мне кажется, только человек недалекого ума может сказать, мол, Путин во всем виноват, или Трамп, или Меркель. Вся власть формируется годами и в том числе людьми и менталитетом жителей этой страны.

Критиковать легко, особенно когда ты помоложе и тебе кажется, что Россия должна быть такой же, как Америка. Но есть люди, которые хают Россию, а потом, условно, сбивают по пьяни человека, откупаются и начинают ценить ее преимущества.

Хотелось бы, чтобы инфраструктура и экономика были как в Америке, но там не все так красиво и просто. Почти все живут в кредит на несколько уровней выше, чем себе могут позволить. И они, по сути, оказываются в финансовом колесе мышкой. Если колесико перестанет крутиться, то мышка сдохнет.

Очень многие уехавшие в Германию жалуются, что там люди неповоротливые, все делают по правилам, как роботы. Но именно поэтому у них такая страна продвинутая.

Не готов дискутировать с Панариным, может, он больше знает. Но критиковать – это одно, а находить решение проблемы – другое. Я пытался организовать день рождения в бургерной, в российских сетях бургеры намного вкуснее, чем в Америке. Начал читать отзывы, один пишет – офигенная котлета, кто-то пишет трехэтажный мат. Найдутся критики, которые будут хаять даже эти вкусные бургеры. Критиковать легко. Всегда найдется человек, который скажет, что все плохо. Больше я отзывам не доверяю

Не нравится – иди в другой ресторан, не нравится жить в России – не живи. Евгений Кафельников также часто неоднозначно высказывается на этот счет. Вопрос, для чего ты критикуешь: чтобы призвать к сознательности граждан, или чтобы хайповать, или тебе нечем заняться, или тебе надо примкнуть к какому-то движению. Если ты такой гениальный, иди в политику. Меняй политический строй, решай проблемы, записывайся в Думу», – отметил Турсунов.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»

«Сейчас идеалист – значит лошара». Вы обалдеете, как интересно говорит Дмитрий Турсунов

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе