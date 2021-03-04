⚡ Алена Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом было сказано в эфире Первого канала: «Возвращение года: Алена Косторная вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе».

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. Под ее руководством она выиграла Финал Гран-при среди юниоров, серебро юниорского ЧМ, «взрослый» Финал Гран-при, чемпионат Европы, а также трижды становилась призером чемпионатов России.

В июле 2020-го она перешла в академию Евгения Плющенко.

В сезоне-2020/21 стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. Позже снялась с еще одного этапа Кубка России и чемпионата России из-за коронавируса.

В Финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира-2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.

Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар

Как вышло, что Косторная так долго шла к Тутберидзе? Чего требовала Рудковская? И почему этот трансфер – сплошная глупость?

Мне жаль, что Косторная сдалась и не поборолась за свободу. Но она исключительная, поэтому ей можно все