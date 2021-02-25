Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Атлетико», «Сосьедад» сыграет с «Леванте»

26-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Валенсией» и «Вильярреалом» (2:1).
В субботу, 6 марта, «Барселона» на выезде справилась с «Осасуной» (2:0), «Севилья» уступила «Эльче» (1:2).
В воскресенье, 7 марта, состоится центральный матч тура – мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом».
В понедельник, 8 марта, сыграют «Бетис» и «Алавес».
26-й тур
- Дата проведения
- 7 марта, 16.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 7 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 7 марта, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 7 марта, 23.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «Месталья»
- Голы:
- 0:1 – 40, пенальти Жерар Морено, 1:1 – 86, пенальти Солер, 2:1 – 90 Гедеш.
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Валенсия –
Силлессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 80), Алекс Бланко (Гедеш, 66), Рачич (Олива, 80), Ли Кан Ин (Гамейро, 66), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Тони Лато, 90).
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Вильярреал –
Асенхо, Альбиоль, Эступиньян (Тригерос, 46), Фойт, Пау Торрес, Чуквуэзе, Парехо, Мойсес Гомес (Бакка, 88), Капу (Коста, 72), Пако Алькасер (Педраса, 46), Жерар Морено.
- Дата проведения
- 6 марта, 16.00, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Роберто, Эль-Ямик, Янко, Оласа, Хоакин Фернандес, Орельяна (Жота, 83), Алькарас (Сан-Эметерио, 71), Меса (Мичел, 71), Плано (Перес, 89), Гвардиола (Кодро, 71), Вейсман.
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Хетафе –
Сория, Суарес (Кубо, 46), Джене, Оливера, Ньом (Тимор, 88), Арамбарри, Максимович (Анхель Родригес, 79), Аленья (Портильо, 88), Кабако, Унал (Эрнандес, 59), Мата.
- Предупреждения:
- Кубо (54), Алькарас (56), Ньом (57), Сан-Эметерио (80).
- Удаление:
- Мата (85).
- Дата проведения
- 6 марта, 18.15, «Мартинес Валеро»
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Эльче –
Бадия, Барраган, Верду, Кальво, Хосема, Фидель, Гути (Луисми, 90), Марконе (Мфулу, 62), Моренте (Хосан, 76), Каррильо, Бойе (Диего Гонсалес, 90).
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Севилья –
Вацлик, Эскудеро (Акунья, 57), Рекик, Серджи Гомес, Навас (Сусо, 68), Ракитич (Жордан, 57), Гомес (Эн-Несири, 76), Гудель, Окампос, Мунир (Оливер Торрес, 57), де Йонг.
- Дата проведения
- 6 марта, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Гол:
- 1:0 – 40 Негредо.
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Кадис –
Ледесма, Кала, Эспино, Маркос Мауро, Карселен (Искьердо, 80), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 74), Хосе Мари (Фали Хименес, 74), Сальви Санчес (Переа, 63), Собрино, Негредо (Лосано, 74).
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Эйбар –
Дмитрович, Хосе Анхель, Оливейра, Арбилья, Посо, Экспосито (Алеиш Гарсия, 68), Диоп (Ресио, 80), Леон (Родригес, 68), Хиль, Энрик, Кике Гарсия (Муто, 79).
- Предупреждения:
- Энрик (16), Хосе Анхель (34), Хосе Мари (51), Искьердо (90).
- Дата проведения
- 6 марта, 23.00, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Эррера, Санчес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Ойер Санхурхо, 84), Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан, 70), Роберто Торрес (Гальего, 84), Барха (Хони Родригес, 62), Кальери (Будимир, 70).
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса, Умтити (Дембеле, 46), Альба (Фирпо, 87), Дест, де Йонг, Бускетс (Мориба, 67), Педри (Пуч, 87), Лангле, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Месси.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.