Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Атлетико», «Сосьедад» сыграет с «Леванте»

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26-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Валенсией» и «Вильярреалом» (2:1). 

В субботу, 6 марта, «Барселона» на выезде справилась с «Осасуной» (2:0), «Севилья» уступила «Эльче» (1:2). 

В воскресенье, 7 марта, состоится центральный матч тура – мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом»

В понедельник, 8 марта, сыграют «Бетис» и «Алавес». 

Чемпионат Испании

26-й тур

Уэска – Сельта
Дата проведения
7 марта, 16.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Реал Мадрид
Дата проведения
7 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
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Реал Сосьедад – Леванте
Дата проведения
7 марта, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Гранада
Дата проведения
7 марта, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Алавес
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Вильярреал 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40, пенальти Жерар Морено, 1:1 – 86, пенальти Солер, 2:1 – 90 Гедеш.
ВаленсияСиллессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 80), Алекс Бланко (Гедеш, 66), Рачич (Олива, 80), Ли Кан Ин (Гамейро, 66), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Тони Лато, 90).
ВильярреалАсенхо, Альбиоль, Эступиньян (Тригерос, 46), Фойт, Пау Торрес, Чуквуэзе, Парехо, Мойсес Гомес (Бакка, 88), Капу (Коста, 72), Пако Алькасер (Педраса, 46), Жерар Морено.
Предупреждения:
Рачич (14), Солер (23), Фойт (36), Гайя (39), Капу (42), Макси Гомес (67), Альбиоль (85).

 

Вальядолид – Хетафе 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
6 марта, 16.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Плано, 2:0 – 24 Вейсман, 2:1 – 37 Мата.
ВальядолидРоберто, Эль-Ямик, Янко, Оласа, Хоакин Фернандес, Орельяна (Жота, 83), Алькарас (Сан-Эметерио, 71), Меса (Мичел, 71), Плано (Перес, 89), Гвардиола (Кодро, 71), Вейсман.
ХетафеСория, Суарес (Кубо, 46), Джене, Оливера, Ньом (Тимор, 88), Арамбарри, Максимович (Анхель Родригес, 79), Аленья (Портильо, 88), Кабако, Унал (Эрнандес, 59), Мата.
Предупреждения:
Кубо (54), Алькарас (56), Ньом (57), Сан-Эметерио (80).
Удаление:
Мата (85).

 

Эльче – Севилья 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
6 марта, 18.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 70 Гути, 2:0 – 76 Каррильо, 2:1 – 90 де Йонг.
ЭльчеБадия, Барраган, Верду, Кальво, Хосема, Фидель, Гути (Луисми, 90), Марконе (Мфулу, 62), Моренте (Хосан, 76), Каррильо, Бойе (Диего Гонсалес, 90).
СевильяВацлик, Эскудеро (Акунья, 57), Рекик, Серджи Гомес, Навас (Сусо, 68), Ракитич (Жордан, 57), Гомес (Эн-Несири, 76), Гудель, Окампос, Мунир (Оливер Торрес, 57), де Йонг.
Предупреждения:
Марконе (2), Бойе (47), Барраган (64), Фидель (90).

 

Кадис – Эйбар 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 марта, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 40 Негредо.
КадисЛедесма, Кала, Эспино, Маркос Мауро, Карселен (Искьердо, 80), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 74), Хосе Мари (Фали Хименес, 74), Сальви Санчес (Переа, 63), Собрино, Негредо (Лосано, 74).
ЭйбарДмитрович, Хосе Анхель, Оливейра, Арбилья, Посо, Экспосито (Алеиш Гарсия, 68), Диоп (Ресио, 80), Леон (Родригес, 68), Хиль, Энрик, Кике Гарсия (Муто, 79).
Предупреждения:
Энрик (16), Хосе Анхель (34), Хосе Мари (51), Искьердо (90).

 

Осасуна – Барселона 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
6 марта, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Альба, 0:2 – 83 Мориба.
ОсасунаЭррера, Санчес, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Ойер Санхурхо, 84), Монкайола, Рубен Гарсия (Адриан, 70), Роберто Торрес (Гальего, 84), Барха (Хони Родригес, 62), Кальери (Будимир, 70).
Барселонатер Стеген, Мингеса, Умтити (Дембеле, 46), Альба (Фирпо, 87), Дест, де Йонг, Бускетс (Мориба, 67), Педри (Пуч, 87), Лангле, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Месси.
Предупреждения:
Умтити (26), Фирпо (88).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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