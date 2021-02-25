Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Атлетико», «Сосьедад» сыграет с «Леванте»

26-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Валенсией» и (2:1).

В субботу, 6 марта, на выезде справилась с «Осасуной» (2:0), уступила «Эльче» (1:2).

В воскресенье, 7 марта, состоится центральный матч тура – мадридское дерби между и .

В понедельник, 8 марта, сыграют и «Алавес».

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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