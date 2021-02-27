Ян лишился пояса UFC из-за запрещенного удара. Стерлинг сбросил пояс после объявления чемпионом

Теги UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 259 Бокс/MMA/UFC

На UFC 259 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе, в котором встретились Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.

Начало поединка забрал Стерлинг, но Ян с каждым раундом прибавлял, успешно переводя Алджамейна в партер. 

Развязка случилась в четвертом раунде. Ян нанес удар коленом, когда у Стерлинга было 3 точки опоры. Примечательно, что это действие ему подсказали сделать секунданты.

В результате Яна дисквалифицировали, а Стерлинг стал новым чемпионом. После объявления Алджамейн снял и бросил пояс на канвас.

Первая защита титула Петра Яна, Адесанья против Блаховича и бой Нуньес. Эпичный онлайн UFC 259

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья