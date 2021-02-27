Ян лишился пояса UFC из-за запрещенного удара. Стерлинг сбросил пояс после объявления чемпионом

На UFC 259 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе, в котором встретились Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.

Начало поединка забрал Стерлинг, но Ян с каждым раундом прибавлял, успешно переводя Алджамейна в партер.

Развязка случилась в четвертом раунде. Ян нанес удар коленом, когда у Стерлинга было 3 точки опоры. Примечательно, что это действие ему подсказали сделать секунданты.

В результате Яна дисквалифицировали, а Стерлинг стал новым чемпионом. После объявления Алджамейн снял и бросил пояс на канвас.

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