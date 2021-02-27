Алджамейн Стерлинг: «Не так я хотел стать чемпионом UFC»

Новый чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал итог поединка против Петра Яна.

«Бой был близким. Не так я хотел победить. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но я был в плохом состоянии после такого удара.

Надеюсь, фанатам бой понравился. Возможно, это вообще бой года. Извиняюсь, что бой завершился именно так», – сказал Стерлинг.

Стерлинг победил Яна дисквалификацией в четвертом раунде.

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