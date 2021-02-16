Медведев в финале Australian Open, «Тамбов» доиграет сезон, россияне под аббревиатурой и флагом ОКР на Играх и другие новости утра

1. Первая ракетка России Даниил Медведев в 1/2 финала Australian Open обыграл Стефаноса Циципаса в трех сетах (6:4, 6:2, 7:5) и во втором финале «Большого шлема» в карьере встретится с Новаком Джоковичем. Верим в россиянина? Он, кстати, выиграл 20-й матч подряд.

2. «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ и Кубке России. «Деньги пришли от частного инвестора не из Тамбовской области». День, когда у Сергея Прядкина остался повод для гордости.

3. Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой и флагом ОКР (на латинице – ROC). В МОК направили композицию «Катюша» в качестве гимна страны на ОИ, после утверждения ее можно будет использовать и на ЧМ.

4. НХЛ. «Каролина» дома обыграла «Чикаго» (5:3), «Флорида» разгромила «Детройт» (7:2), «Эдмонтон» победил «Калгари» (2:1), а «Ванкувер» уступил «Виннипегу» (0:2).

5. Сформированы составы эстафет сборной России на ЧМ-2021 по биатлону. У мужчин пробегут Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов, у женщин на дистанцию выйдут Павлова, Акимова, Миронова и Кайшева.

6. Увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов, клуб хочет подождать с решением до конца сезона. Жозе снова неплохо устроился.

7. «Спартак» исключил Остона Урунова из заявки на чемпионат России. Сделано это «по спортивному принципу и совместному решению тренеров и клуба». «Уфа» хочет арендовать 20-летнего хавбека из Узбекистана и готова платить ему всю зарплату. Еще клуб из Башкирии предложил за Урунова 1 млн евро, но «Спартак» запросил 3 млн.

8. НБА. «Клипперс» Ленарда и Джорджа обыграли «Юту» (116:112) и прервали 9-матчевую победную серию лидера сезона.

50 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Чикаго» (112:105). «Бостон» Тейтума и Брауна дома обыграл «Атланту» Трэя Янга (121:109).

9. «Фиорентина» разгромила «Специю» (3:0) в 23-м туре чемпионата Италии, но Александр Кокорин остался в запасе второй матч подряд. Впрочем, в клубе заявили, что брали россиянина «не только для настоящего, но и на будущее».

10. «Зенит» в гостях одолел сербскую «Црвену Звезду» (76:75) в Евролиге.

11. Трансферы. «Ман Сити» отрицает факт переговоров с Месси и «Барсой». «Атлетико» заплатил «Барселоне» 5 млн евро за Суареса, не сообщив игроку, есть еще бонусы на 6 млн.

«Уфа» купила бурундийского опорника Бизоза из худшей команды чемпионата Норвегии. «Рубину» предлагали подписать Гамшика, но казанцы отказались из-за высокой зарплаты. Маркс Ленин покинул «Акрон».

12. Сборная России по баскетболу прибила Северную Македонию (94:77) в квалификации и вышла на чемпионат Европы 2022 года.

13. Златана Ибрагимовича оскорбляли на этнической почве фанаты «Црвены Звезды». А Виллиану прилетели расистские оскорбления в инстаграме: «Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна».

14. Хабиб Нурмагомедов собрал футбольную команду из бойцов UFC: «Тухугов – деревянный, Кормье – полный ноль». Мы добавили Конора и Яна. Можно заявляться на Лигу чемпионов?

15. Тренер из Архангельской области осужден за склонение подростков к допингу. Его не стали наказывать из-за истечения срока давности.

Цитаты дня:

Орлов о госфинансировании клубов в России: «Нигде нет этого. Украина пошла в частный футбол, и у них игроков больше в Европе, чем россиян»

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «Навальный – пример честного, сильного человека, который не хочет мириться с беззаконием»

Канделаки о выходе Медведева в финал AO: «Забил. Заколотил. Подавил. Растоптал. Циципаса даже жалко немного»

Заа о BLM: «Я больше не буду вставать на колено. Мы должны стоять с высоко поднятой головой»

Зоран Лукич: «Американский баскетбол – это цирк. Мне не нравится их система и стиль игры»

Ковальчук на вопрос «В чем сила?»: «Точно не в деньгах. В правде»

Быстров опубликовал фото дерева: «Как прекрасен Берг зимой»