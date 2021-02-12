Орлов о госфинансировании клубов в России: «Нигде нет этого. Украина пошла в частный футбол, и у них игроков больше в Европе, чем россиян»

Журналист Геннадий Орлов высказался о государственном финансировании в российском футболе.

«Наш российский футбол уникален. По-моему, нигде в мире – может быть, только в Северной Корее – нет такой ситуации, где государство финансирует профессиональные клубы.

Бюджетные деньги идут в закрытые акционерные общества, которые именуются футбольными клубами. Так? И как потом проследить, куда уходят средства? Значит, это повод для возможных коррупционных схем?

Надо придумать другие варианты. Какие? Государство может построить стадион, базу. А уже зарплаты игрокам, трансферы осуществляет исключительно клуб. Без помощи сверху. Понимаете? Иначе как вы отследите деятельность ЗАО? Нужны прозрачные схемы. Почему клубы не отчитываются о своих расходах?

У меня сегодня в интернете вышло интервью с Юрием Семиным. Он говорит там замечательную вещь. В Бундеслиге приняли решение: при трансферах клубы должны платить агентам вознаграждение не больше 10 процентов. Не больше! Причем настаивала на этом «Бавария».

Так давайте пойдем по этому пути. Тогда и не всплывут такие сумасшедшие цифры... Наши агенты получают намного больше! Вспомните, сколько «Спартак» потратил недавно на посредников. Ведь эта информация была в открытом доступе!

Украина же еще с начала 90-х пошла в частный футбол. И сейчас их сборная не хуже нашей. И игроков, насколько я понимаю, у них сейчас больше в крепких европейских клубах, чем россиян», – заявил Орлов.