Павлова, Акимова, Миронова и Кайшева выступят за Россию в эстафете на ЧМ-2021 в Поклюке

Определен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

В гонке выступят , , и .

«Изменения возможны только по состоянию здоровья. Но сейчас никаких проблем нет», – сказал старший тренер сборной .

Женская эстафета на ЧМ-2021 стартует 20 февраля в 13.45 по московскому времени.

Похоже, наши тренеры слабо ориентируются в биатлонистах. Непонятно, как на эстафету выбрали Латыпова и Павлову