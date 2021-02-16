Павлова, Акимова, Миронова и Кайшева выступят за Россию в эстафете на ЧМ-2021 в Поклюке

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Евгения Павлова Светлана Миронова Михаил Шашилов Биатлон

Определен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

В гонке выступят Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Изменения возможны только по состоянию здоровья. Но сейчас никаких проблем нет», – сказал старший тренер сборной Михаил Шашилов.

Женская эстафета на ЧМ-2021 стартует 20 февраля в 13.45 по московскому времени.

Похоже, наши тренеры слабо ориентируются в биатлонистах. Непонятно, как на эстафету выбрали Латыпова и Павлову

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