«Тамбов» доиграет сезон в РПЛ и Кубке России

не снимется с розыгрыша РПЛ и Бетсити Кубка России-2020/21, несмотря на финансовые проблемы.

Клуб получил средства для продолжения выступления в турнирах и реструктуризации задолженностей.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», – заявили в службе коммуникаций РФС.

Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить