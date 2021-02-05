«Атлетико» заплатил «Барсе» 5 млн евро за Суареса, не сообщив игроку. Есть еще бонусы на 6 млн

все же получила деньги за трансфер форварда в «Атлетико», утверждает Diario Sport со ссылкой на трансферную документацию.

Сообщается, что мадридский клуб заплатил «блаугране» 5 млн евро за переход, а также может заплатить каталонцам до шести миллионов евро в виде различных бонусов.

Ранее «Барса» сообщала только о 6 млн евро бонусов.

Утверждается, что реальная цена следки не сообщалась потому, что Суарес хотел уйти бесплатно из-за нежелания «Барселоны» оставлять игрока в клубе на последний год контракта.

Тем не менее клубы договорились о выплате 5 млн евро, не поставив в известность игрока.

Суарес перешел в после 6 лет выступлений за «Барселону». Он забил 16 голов в 19 матчах Ла Лиги в этом сезоне и лидирует в списке бомбардиров.

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