Медведев выиграл 20-й матч подряд и вышел во второй финал ТБШ

Четвертая ракетка мира обыграл в полуфинале Australian Open (6:4, 6:2, 7:5). Медведев увеличил преимущество в личных встречах с греком до счета 6:1.

Медведев одержал 20-ю победу подряд – это самая длинная серия в его профессиональной карьере. Серия началась в конце прошлого сезона, за это время Медведев взял два личных титула (на «Мастерсе» в Париже и на итоговом турнире) и один командный (в составе сборной России на ATP Cup).

Уроженец Москвы второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». В прошлый раз он добрался до этой стадии на US Open-2019, но уступил Рафаэлю Надалю.

Медведев – пятый игрок из России, который дошел в Мельбурне до решающего матча. Ранее за титул боролись (1999 – победа, 2000), (2002, 2004, 2005 – победа), (2007, 2008 – победа, 2012, 2015) и (2009).

Выступлением на этом турнире Медведев уже гарантировал себе третью строчку рейтинга. В воскресенье он сыграет за титул с Новаком Джоковичем и в случае победы станет вторым.

Медведев – в финале Australian Open! Он в убойной форме: разорвал Циципаса, одержал 20-ю победу подряд

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