«Спартак»: «Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренеров и клуба»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил решение клуба исключить из заявки на РПЛ полузащитника Остона Урунова.
«Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба», – сказал Фетисов.
Узбекский хавбек присоединился к красно-белым летом прошлого года, но не смог закрепиться в составе.
Ранее сообщалось, что в приглашении Урунова заинтересованы «Рубин» и его бывшая команда «Уфа».
«Спартак» готов продать футболиста, если получит устраивающее клуб предложение.