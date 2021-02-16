«Спартак»: «Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренеров и клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Остон Урунов Антон Фетисов Футбол

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил решение клуба исключить из заявки на РПЛ полузащитника Остона Урунова.

«Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба», – сказал Фетисов.

Узбекский хавбек присоединился к красно-белым летом прошлого года, но не смог закрепиться в составе.

Ранее сообщалось, что в приглашении Урунова заинтересованы «Рубин» и его бывшая команда «Уфа».

«Спартак» готов продать футболиста, если получит устраивающее клуб предложение.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья