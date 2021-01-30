Евролига. «Зенит» в гостях у «Црвены Звезды», «Валенсия» против «Реала» и другие матчи

В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с сербской «Црвеной Звездой».

В дерби испанских команд «Валенсия» примет «Реал».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 18-7, Милан Италия – 16-8, ЦСКА Россия – 16-8, Реал Испания – 15-9, Бавария Германия – 15-9, Фенербахче Турция – 15-10, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Зенит Россия – 13-9, Жальгирис Литва – 13-11, Валенсия Испания – 12-12, Баскония Испания – 12-13, Олимпиакос Греция – 11-13, Маккаби Плейтика Израиль – 10-13, Виллербан Франция – 10-14, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-17, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Во время пандемии Евролига проводит лучший сезон в истории: уровень конкуренции экстремальный