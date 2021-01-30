Евролига. «Зенит» в гостях у «Црвены Звезды», «Валенсия» против «Реала» и другие матчи

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В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с сербской «Црвеной Звездой».

В дерби испанских команд «Валенсия» примет «Реал»

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Альба Германия 89:84 (24:22, 21:20, 22:18, 22:24)
Дата проведения
19 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Де Коло (26 + 8 передач + 5 потерь), Гудурич (12), Веселы (12 + 8 подборов), Бартель (5), Улановас (0) – старт; Пьер (17), О’Куинн (8), Браун (4), Махмутоглу (3), Перес (2), Эдди (0).
Альба
Эрикссон (19), Лэммерс (16), Ло (14 + 8 передач), Фонтеккьо (14 + 8 подборов), Сикма (6 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Тиманн (10), Маттиссек (3), Делов (2), Сива (0), Шнайдер (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Бавария Германия 44:35 (перерыв)
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Лайти (11), Ябуселе (7), Дьо (6), Коул (4), Хэйс (0) – старт; Фалль (9), Стразель (3), Ховард (2), Нуа (2), Лакомб (0).
Бавария
Лучич (9), Болдуин (6), Сили (4), Гист (4), Радошевич (2) – старт; Рейнольдс (10), Шишко (0), Уайлер-Бэбб (0), Ципзер (0), Джонсон (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Зенит Россия 36:48 (перерыв)
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Лойд (17), Лазич (6), Кузмич (4), Ускокович (0), Симонович (0) – старт; Ягодич-Куриджа (5), Раданов (4), Давидовац (0), Добрич (0).
Зенит
Пангос (10), Гудайтис (6), Холлинз (4), Томас (4), Понитка (0) – старт; Риверс (9), Бэрон (7), Захаров (3), Пойтресс (2), Зубков (2), Фридзон (1), Пушков (0).

Валенсия Баскет Испания  –  Реал Испания 52:35 (3 четверть)
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия Баскет
Маринкович (12), ван Россом (6), Уильямс (5), Калинич (5), Дублевич (4) – старт; Тоби (6), Херманнссон (5), Препелич (3).
Реал
Кэрролл (15), Тавареш (7), Дек (2), Алосен (0), Гаруба (0) – старт; Серхио Юль (3), Томпкинс (0).

Положение команд: Барселона Испания – 18-7, Милан Италия – 16-8, ЦСКА Россия – 16-8, Реал Испания – 15-9, Бавария Германия – 15-9, Фенербахче Турция – 15-10, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Зенит Россия – 13-9, Жальгирис Литва – 13-11, Валенсия Испания – 12-12, Баскония Испания – 12-13, Олимпиакос Греция – 11-13, Маккаби Плейтика Израиль – 10-13, Виллербан Франция – 10-14, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-17, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Во время пандемии Евролига проводит лучший сезон в истории: уровень конкуренции экстремальный

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