Евролига. «Зенит» в гостях у «Црвены Звезды», «Валенсия» против «Реала» и другие матчи

В пятницу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях играет с сербской «Црвеной Звездой».
В дерби испанских команд «Валенсия» примет «Реал».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Де Коло (26 + 8 передач + 5 потерь), Гудурич (12), Веселы (12 + 8 подборов), Бартель (5), Улановас (0) – старт; Пьер (17), О’Куинн (8), Браун (4), Махмутоглу (3), Перес (2), Эдди (0).
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Лайти (11), Ябуселе (7), Дьо (6), Коул (4), Хэйс (0) – старт; Фалль (9), Стразель (3), Ховард (2), Нуа (2), Лакомб (0).
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Лойд (17), Лазич (6), Кузмич (4), Ускокович (0), Симонович (0) – старт; Ягодич-Куриджа (5), Раданов (4), Давидовац (0), Добрич (0).
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия Баскет
- Маринкович (12), ван Россом (6), Уильямс (5), Калинич (5), Дублевич (4) – старт; Тоби (6), Херманнссон (5), Препелич (3).
Положение команд: Барселона Испания – 18-7, Милан Италия – 16-8, ЦСКА Россия – 16-8, Реал Испания – 15-9, Бавария Германия – 15-9, Фенербахче Турция – 15-10, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Зенит Россия – 13-9, Жальгирис Литва – 13-11, Валенсия Испания – 12-12, Баскония Испания – 12-13, Олимпиакос Греция – 11-13, Маккаби Плейтика Израиль – 10-13, Виллербан Франция – 10-14, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-17, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
Во время пандемии Евролига проводит лучший сезон в истории: уровень конкуренции экстремальный