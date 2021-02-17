Канделаки о выходе Медведева в финал AO: «Забил. Заколотил. Подавил. Растоптал. Циципаса даже жалко немного»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.
«Забил. Заколотил. Подавил. Растоптал. Это про Медведева.
Стефаноса даже жалко немного: сложно играть, когда на той стороне стенка, от которой агрессивно отскакивают все твои мячи, и пушка, которая сразу выбивает из тебя дух.
6:4, 6:2, 7:5.
Теперь ждем победы в финале!»
За титул Медведев, напомним, поборется с Новаком Джоковичем.
Медведев – в финале Australian Open! Он в убойной форме: разорвал Циципаса, одержал 20-ю победу подряд