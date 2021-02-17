Канделаки о выходе Медведева в финал AO: «Забил. Заколотил. Подавил. Растоптал. Циципаса даже жалко немного»

Теги Australian Open ATP Тина Канделаки Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.

«Забил. Заколотил. Подавил. Растоптал. Это про Медведева.

Стефаноса даже жалко немного: сложно играть, когда на той стороне стенка, от которой агрессивно отскакивают все твои мячи, и пушка, которая сразу выбивает из тебя дух.

6:4, 6:2, 7:5.

Теперь ждем победы в финале!»

За титул Медведев, напомним, поборется с Новаком Джоковичем.

Медведев – в финале Australian Open! Он в убойной форме: разорвал Циципаса, одержал 20-ю победу подряд

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