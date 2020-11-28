Евробаскет-2022. Квалификация. Россия – Северная Македония, Италия уступила в овертайме Эстонии и другие матчи

В пятницу, 19 февраля, проходят семь матчей отборочного турнира Евробаскета-2022.
В пермском «пузыре» Россия встретится с Северной Македонией, Италия потерпела первое поражение в квалификации от Эстонии (101:105 ОТ).
В группе E Грузия сразится с Сербией.
Евробаскет-2022
Квалификация
Группа B
Пермь
- Дата проведения
- 19 февраля, 14.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.30, «УДС Молот»
Положение команд: Италия – 4-1, Россия – 2-2, Эстония – 2-2, Северная Македония – 0-3.
Группа А
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.30, «Gliwice Arena»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.30, «Gliwice Arena»
Положение команд: Израиль – 4-0, Польша – 2-2, Испания – 2-2, Румыния – 0-4.
Группа E
- Дата проведения
- 19 февраля, 15.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.00, «Дворец спорта»
Положение команд: Грузия – 4-0, Сербия – 2-2, Финляндия – 2-3, Швейцария – 1-4.
Группа F
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.15, «Palace Of Sport»
Положение команд: Словения – 4-1, Украина – 2-2, Венгрия – 2-1, Австрия – 0-4.
Группа С
Положение команд: Бельгия – 3-1, Литва – 2-2, Дания – 2-2, Чехия – 1-3.
Группа D
Положение команд: Хорватия – 4-0, Голландия – 2-2, Швеция – 1-3, Турция – 1-3.
Группа G
Положение команд: Франция – 3-1, Великобритания – 2-2, Черногория – 2-2, Германия – 1-3.
Группа H
Положение команд: Греция – 3-1, Босния и Герцеговина – 3-1, Латвия – 1-3, Болгария – 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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