Евробаскет-2022. Квалификация. Россия – Северная Македония, Италия уступила в овертайме Эстонии и другие матчи

В пятницу, 19 февраля, проходят семь матчей отборочного турнира Евробаскета-2022.

В пермском «пузыре» Россия встретится с Северной Македонией, Италия потерпела первое поражение в квалификации от Эстонии (101:105 ОТ).

В группе E Грузия сразится с Сербией.

Евробаскет-2022

Квалификация

Группа B

Пермь

Положение команд: Италия – 4-1, Россия – 2-2, Эстония – 2-2, Северная Македония – 0-3.

Группа А

Положение команд: Израиль – 4-0, Польша – 2-2, Испания – 2-2, Румыния – 0-4.

Группа E

Положение команд: Грузия – 4-0, Сербия – 2-2, Финляндия – 2-3, Швейцария – 1-4.

Группа F

Положение команд: Словения – 4-1, Украина – 2-2, Венгрия – 2-1, Австрия – 0-4.

Группа С

Положение команд: Бельгия – 3-1, Литва – 2-2, Дания – 2-2, Чехия – 1-3.

Группа D

Положение команд: Хорватия – 4-0, Голландия – 2-2, Швеция – 1-3, Турция – 1-3.

Группа G

Положение команд: Франция – 3-1, Великобритания – 2-2, Черногория – 2-2, Германия – 1-3.

Группа H

Положение команд: Греция – 3-1, Босния и Герцеговина – 3-1, Латвия – 1-3, Болгария – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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