Увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов. Леви хочет подождать с решением до конца сезона

Будущее главного тренера в клубе вряд ли определится раньше мая.

Глава «Тоттенхэма» хочет дождаться конца сезона, прежде чем решить вопрос о будущем португальского специалиста.

Как сообщает ESPN, увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» примерно в 30 млн фунтов. У него есть контракт до 2023 года.

Отмечается, что Моуринью наняли, чтобы «Тоттенхэм» выигрывал трофеи. Лондонцы близки к этому – в апреле они сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.

Леви также не исключает, что «Тоттенхэм» может повторить путь «Манчестер Юнайтед», с которым Моуринью взял Лигу Европы.

При этом 58-летнему португальцу нужно добиваться результатов и в краткосрочной перспективе.

В АПЛ «Тоттенхэм» занимает 9-е место после 23 матчей.

«Тоттенхэм» прижало: выиграли всего 2 из 9 матчей АПЛ