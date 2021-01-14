Тренер из Архангельской области осужден за склонение подростков к допингу. Его не стали наказывать из-за истечения срока давности

Тренер физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске (Архангельская область) был осужден за склонение подростков в употреблению запрещенных препаратов.

Однако тренер избежал наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Ученики тренера успешно участвовали в различных соревнованиях, однако наставник выражал недовольство из-за отсутствия значимого роста показателей, наблюдая за их результатами. Склонив несовершеннолетних к приему препарата, тренер сам неоднократно делал детям уколы, тщательно прятал запрещенный к употреблению препарат, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой.

В 2018 году Российское антидопинговое агентство ( ) выявило у одного из учеников синтетический тестостерон. Последний укол тренер сделал подростку в январе 2018 года, а спустя 10-15 минут в спортивный комплекс пришли сотрудники полиции.

«Тренировавший северодвинских подростков 50-летний работник физкультурно-оздоровительного комплекса, пенсионер МВД, признан виновным в склонении несовершеннолетних спортсменов к употреблению запрещенных веществ.

Тренировавший несовершеннолетних спортсменов гражданин осужден по п. «б» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ («Склонение спортсмена иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних спортсменов»)» – говорится в сообщении суда.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой