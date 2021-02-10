Поздняков о гимне на ОИ: «Мы направили в МОК композицию «Катюша». После утверждения ее можно будет использовать и на ЧМ»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал документ Международного олимпийского комитета (МОК) с предписаниями по использованию национальной символики для российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Документ был опубликован сегодня на сайте . Россияне выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой ОКР (на латинице – ROC).

«С сегодняшнего дня мы опираемся на официальную позицию МОК по вопросам, связанным с идентификацией российских спортсменов и членов официальных делегаций на Олимпийских играх и чемпионатах мира – речь о символике, флаге, экипировке и музыкальном сопровождении. По сути определен регламент.

Важно, что он согласован и поддерживается всеми ключевыми организациями-участниками мирового спортивного движения.

В том числе Международным Паралимпийским комитетом, Ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также Комитетом по соответствию WADA, который подтвердил, что соблюдение изложенных принципов будет являться гарантией неприменения так называемой процедуры несоответствия по отношению к подписантам Всемирного антидопингового кодекса.

По итогам решений CAS возник некоторый период неопределенности в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьезную обеспокоенность.

Мы считали необходимым как можно быстрее найти и зафиксировать, желательно документально, разумный баланс между полноценным исполнением решения спортивного арбитража и соблюдением законных прав и интересов наших спортсменов и федераций. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ.

Что важно отметить. В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность.

Как и в вопросе с экипировкой. Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио. Думаю, что в скором времени наш официальный экипировщик, компания ZASPORT, представит ее общественности.

Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК. Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира.

Мы понимаем, что в сегодняшнем документе МОК остаются еще некоторые моменты, которые потребуют дальнейшей детальной проработки. Но, думаю, что с учетом нашего конструктивного диалога мы придем к понимаю по всем вопросам.

Задача у нас прежняя, неизменная – обеспечить соблюдение законных прав и интересов наших спортсменов», – заявил Поздняков.

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