«Ман Сити» отрицает факт переговоров с Месси и «Барсой» о трансфере

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Футбол

В «Манчестер Сити» отрицают факт переговоров о возможном трансфере нападающего Лионеля Месси.

Аргентинец летом станет свободным агентом, истечет срок его контракта с «Барселоной». Если соглашение не будет продлено, он сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Форвард хотел сменить команду в прошлое межсезонье, однако Жозеп Бартомеу, занимавший на тот момент пост президента «Барсы», категорически отказался отпускать его.

Тогда медиа называли «ПСЖ» и «Манчестер Сити» главными претендентами на Месси, однако в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни после этого не вели переговоры с аргентинцем и не делали ему предложений.

Ранее сообщалось, что «горожане» сохраняют интерес к Месси и начнут активную работу по трансферу в марте-апреле этого года.

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