Гендиректор «Тамбова»: «Деньги пришли от частного инвестора не из Тамбовской области»

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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о продолжении выступлений клуба в РПЛ.

«Могу сказать только одно – мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок. Вроде бы все наладилось.

Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области.

Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах – за два дня надо заявить людей!» – сказала Коновалова.

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