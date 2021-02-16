Златана оскорбляли на этнической почве фанаты «Црвены Звезды». Клуб извинился

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подвергся оскорблениям на этнической почве во время матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (2:2).

Футболист провел всю игру в запасе. В твиттере появилось видео, на котором фанаты сербской команды оскорбляют Златана, сидящего на трибунах. Он не реагировал на это.

Ибрагимовича, в частности, называли «балиджа» – оскорбительное слово для боснийских мусульман. Златан родился в Швеции в семье боснийского мусульманина и хорватки.

«Црвена Звезда» выступила с заявлением, в котором извинилась перед футболистом и пообещала наказать виновных.

«Клуб решительным образом осуждает оскорбительные кричалки в отношении Златана Ибрагимовича.

Мы никому не позволим бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа.

Искренне извиняемся перед Златаном Ибрагимовичем за неприятный эпизод», – говорится в заявлении клуба.

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