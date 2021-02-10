Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «Навальный – пример честного, сильного человека, который не хочет мириться с беззаконием»

Российский вратарь , выступающий за норвежский , поделился мнением об оппозиционном политике и митингах в его поддержку.

– Что, на ваш взгляд, не так с политической ситуацией в России? Как вы на это смотрите?

– Во-первых, я очень рад, что люди вышли на митинги. Молодцы. Потому что это единственный способ достучаться до той или иной власти, в любой демократической стране, чтобы люди сделали послание властям.

В тот день я был горд за Россию. Не ожидал, что столько людей выйдет, многие мои знакомые вышли. Я бы тоже вышел, наверное. Если вы знаете о какой-то проблеме и у вас есть мнение, то вы должны выходить и не бояться этого.

– Как вы видите ситуацию со стороны – люди выходили за Навального или за свое будущее, против той социально-экономической ситуации, которая сложилась?

– Мне кажется, и то, и другое. Просто Навальный нас больше сплотил и показал, что не надо бояться.

– Кто для вас Навальный?

– Для меня он в первую очередь пример честного, сильного русского человека, который не хочет мириться с беззаконием.

– На основе чего вы делаете такой вывод?

– Его постоянно пытаются закрыть, уже закрыли, к сожалению. Он не сгибался. Я это очень сильно уважаю, для меня это смелый человек, – сказал Хайкин.