«Краснодар» проиграл в ЛЕ, «МЮ» победил, Карацев уступил Джоковичу, жаркое «Зеленое дерби», новый провал в биатлоне и другие новости утра

1. «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Есть мнение, что все три пропущенных гола «быков» – вратарские, на совести Городова. У клубов РПЛ 1 победа в 25 матчах основной стадии еврокубков в сезоне.

2. В КХЛ прошло жаркое «Зеленое дерби»: «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» (3:2), забив гол на 59:59. В самом конце игры Воронкова удалили за блокировку – он клюшкой задел Башкирова. У казанцев было два удаления за симуляцию, Глухова, например, оштрафуют на 50 тысяч рублей.

ЦСКА дома оказался слабее «Трактора» (1:2), СКА снова был бит московским «Динамо» (1:3), «Сибирь» поиграла «Авангарду» (0:3), «Барыс» справился с «Автомобилистом» (2:1) и другие результаты дня.

3. «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Реал Сосьедад» (4:0) в 1/6 финала Лиги Европы, Бруну сделал дубль. «Милан» пропустил от «Црвены Звезды» на 93-й минуте (2:2), когда сербы играли вдесятером. «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1), «Тоттенхэм» укатал «Вольфсберг» (4:1) и другие результаты дня.

4. НХЛ. «Питтсбург» выиграл у «Айлендерс», у Малкина впервые в сезоне 2 очка за матч. «Торонто» забросил 7 шайб «Оттаве», победная – на счету Михеева. Все результаты дня – здесь.

5. В полуфинале Australian Open чуда не случилось: Карацев проиграл Джоковичу в трех сетах. Новак вышел в 28-й финал «Большого шлема» и 9-й – в Австралии. А у Аслана был волшебный турнир: россиянин первым в истории пробился в полуфинал дебютного «Шлема», поднялся на 72 строчки рейтинга.

У женщин Осака обыграла Серену в 1/2 финала, а Брэди впервые вышла в финал «Большого шлема».

6. Россия заняла 11-е место в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, Франция победила. Норвегия лидирует в медальном зачете, Россия без наград. Осталось 4 гонки.

7. НБА. «Торонто» обыграл «Милуоки» на выезде и другие результаты.

8. «Тамбов» решил сняться с Бетсити Кубка России, есть такая версия. «Денег нет ни на что». Но в Тамбове уже планируют создать новый клуб и заявить его в ПФЛ в следующем сезоне.

9. «Химки» крупно уступили «Басконии» (67:89) в Евролиге и после 16-го подряд поражения потеряли шансы на выход в плей-офф.

10. Щербакова и Трусова не выступят в Финале Кубка России по фигурному катанию. Валиева, Косторная, Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов будут кататься. Бойкова и Козловский пропустят турнир по медицинским показаниям.

11. Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин от GQ Russia, Ларионов – 33-й, Панарин – 64-й. Выше всех из спортсменов забрался Макгрегор – 13-й, а Хэмилтон – 85-й. Что думаете?

12. Еще о футболе. Буффон оштрафован на 5 тысяч евро за богохульство. Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА. ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом до 2024 года.

13. Мужская сборная России по водному поло обыграла Нидерланды в квалификации к Олимпийским играм в Токио (11:10) и в четвертьфинале отборочного турнира встретится с Канадой.

Цитаты дня:

Даниил Дубов: «Навальный – смелый человек, но как политик он мне не нравится. Нет ощущения, что его команда уважает тех, кто его поддерживает»

Олег Матыцин: «В России физкультурой и спортом занимаются около 23 млн детей – это 85% от численности населения в возрасте 3-18 лет»

Евгения Павлова: «Мы пролетели с подготовкой к ЧМ. После спринта я в слезах молила спустить меня вниз – не могла больше находиться в горах»

Пирло о падении Роналду: «Очевидный пенальти. Судье нужно иметь смелость поставить его, даже если идет последняя секунда»

Мусаев – журналисту: «Вы мне два дня говорите за владение мячом. Сегодня – 62%. Вы довольны? Не нужно постоянно об этом»

Депутат Яшин: «Динамо» – команда тех, кто сажал и расстреливал своих сограждан. А «Спартак» – это те, кого сажали»

Хабиб – «Барсе»: «Я болею за «Реал» с 1998-го, но никто не может отрицать ваше величие. Удачи в это тяжелое время»

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «Дудь – голос молодежи. Он по сути своей революционер и хочет перемен в России»

Дмитрий Губерниев: «Аликин ведет себя как моральный урод. Должна же быть внутри профессии этика!»

Илья Ковальчук: «У России забрали флаг и гимн – мы будем забирать медали»