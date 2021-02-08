Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой и флагом ОКР (на латинице – ROC)

Российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх в и зимних Играх в под аббревиатурой Олимпийского комитета России ( ) и флагом этой организации.

Полное название запрещено, будет использоваться сокращение ROC (Russian Olympic Committee).

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года). До этой даты россияне смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

игры в Токио должны пройти с 23 июля по 7 августа 2021 года, в Пекине – с 4 по 20 февраля 2022 года.

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова

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