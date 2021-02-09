Мбаппе стер «Барсу», победа «Ливерпуля», Алаба уходит из «Баварии», 5-е место Мироновой, РПЛ спасает «Тамбов» и другие новости утра

1. Лига чемпионов вернулась – и сделала это ярко! «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу» (4:1). У Мбаппе хет-трик, Месси забил с пенальти. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» (2:0), Салах и Мане забили по голу.

Месси ни разу не пробил по воротам «ПСЖ» с игры. Всего у него 2 удара – с пенальти и со штрафного. Все 4 своих гола в этом сезоне ЛЧ аргентинец забил с пенальти.

«Барселона» уже дважды крупно проиграла дома в этом сезоне – столько же, сколько за предыдущие 20 сезонов вместе.

2. Защитник Давид Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона. Пишут, что он перейдет в «Реал», контракт будет заключен на 4 года, зарплата – 10 млн евро.

3. Светлана Миронова – 5-я в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону, победила Маркета Давидова из Чехии.

4. КХЛ. СКА победил «Спартак», ЦСКА обыграл «Витязь», «Авангард» уступил «Барысу».

5. РПЛ досрочно выделит «Тамбову» средства, если клуб выполнит определенные условия. Молодежка снялась с чемпионата. Сообщается, что РФС даст «Тамбову» 150-200 млн рублей, если губернатор гарантирует такие же инвестиции в детско-юношеский футбол.

6. Теннис. В Мельбурне Касаткина победила Мартич и впервые за год вышла в 1/2 финала WTA.

7. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса: «Спутник V» – отличный препарат. Побочных эффектов нет».

8. НХЛ. Илья Сорокин одержал первую победу в лиге, сделав шатаут в матче «Айлендерс» против «Баффало».

Вышедший с карантина «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», точку в матче поставил Мальцев. Все результаты дня – здесь.

9. Следующий сезон РПЛ начнется 25 июля 2021 года и закончится 22 мая 2022-го.

Кстати, РПЛ одобрила введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму.

10. НБА. 43 очка Йокича не помогли «Денверу» в матче с «Бостоном» и другие результаты.

11. Трансферные новости. «Ростов» арендовал гамбийца Соу у софийского ЦСКА с правом выкупа.

«Зенит» отказался продавать Мостового «Динамо» и «Рубину». У «Спартака» нет разногласий с «Аяксом» по трансферу Промеса, но нидерландский клуб пока не может согласовать расторжение контракта.

12. «Химки» близки к подписанию тяжелого форварда Андрея Воронцевича. Он объявит о решении после матчей за сборную России.

13. Моуринью – лучший тренер XXI века, Лев – 2-й, Гвардиола и Фергюсон – на 3-м месте по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Буффон – лучший вратарь XXI века, Касильяс – 2-й, Нойер – 4-й, де Хеа – 14-й, Алиссон – 17-й. Брих – лучший судья XXI века, Чакыр – 2-й, Уэбб – 3-й, Коллина – 11-й, Кашшаи – 15-й.

14. Фигурист Михаил Коляда не выступит в Финале Кубка России, так как заявлен на турнир Challenge Cup в Гааге

Цитаты дня.

Экс-врач «Спартака»: «В России самое раннее проводить матчи – 10 марта. Игра в такой холод ни в какие ворота не лезет»

Елизавета Туктамышева: «Жеребьевку командного турнира сделала бы в другом формате. Я не привыкла, чтобы меня выбирали»

Уэйн Руни: «Без ВАР футбол станет лучше, это лишает моменты эмоций»

Румменигге о зарплате Месси: «Я посмеялся. Могу похвалить его за такой астрономический контракт»

Тина Канделаки: «Пластических операций на «Матч ТВ» делать не надо, но мятую футболку и тройной подбородок интеллектом сегодня не оправдать»

Роналд Куман: «ПСЖ» нас превзошел. У них более совершенная команда»