«Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна». Виллиан выложил скриншоты расистских оскорблений

Полузащитник подвергся расистским оскорблениям в инстаграме.

32-летний бразилец выложил скриншоты из директа, где ему присылали оскорбления.

«Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна», – написал один из пользователей Виллиану в личные сообщения. «Иди на ###, обезьяна», – написал другой пользователь.

Еще один человек прислал Виллиану эмодзи обезьяны и банана. Сам футболист в сторис написал: «Что-то нужно изменить. Борьба с расизмом продолжается».

Скриншоты: инстаграм-сторис Виллиана