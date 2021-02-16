«Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна». Виллиан выложил скриншоты расистских оскорблений

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Полузащитник «Арсенала» Виллиан подвергся расистским оскорблениям в инстаграме.

32-летний бразилец выложил скриншоты из директа, где ему присылали оскорбления.

«Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна», – написал один из пользователей Виллиану в личные сообщения. «Иди на ###, обезьяна», – написал другой пользователь. 

Еще один человек прислал Виллиану эмодзи обезьяны и банана. Сам футболист в сторис написал: «Что-то нужно изменить. Борьба с расизмом продолжается».

Скриншоты: инстаграм-сторис Виллиана

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