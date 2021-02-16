Гендиректор «Уфы»: «Предложили за Урунова 1 млн евро, «Спартак» запросил 3 млн»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о переговорах со «Спартаком» о трансфере полузащитника .

«Им он, наверное, не нужен. Как только увидели, что «Спартак» отзаявил Урунова, отправили им письмо и попросили отдать его в аренду до конца сезона. Заработную плату берем на себя. С игроком и его агентом будем договариваться [в полном ли объеме «Уфа» будет обязана платить зарплату].

Мы хотим взять его просто в аренду [без права или обязательства выкупа]. До этого писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. запросил в три раза больше – мы предложили 1 млн евро, они хотели 3 млн», – отметил Шайбеков.

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