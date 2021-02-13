Фиаско «Ювентуса», Холанд неудержим, 500 очков Макдэвида в НХЛ, 6-е место Халили, дисквалификация Тедеско в силе, «Тамбов» может сняться в четверг и другие новости утра

1. Лига чемпионов продолжает радовать яркими матчами. «Ювентус» проиграл «Порту» на выезде – 1:2, Роналду не забил (у него вообще всего 1 удар за игру). «Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Севилью» – 3:2, Холанд сделал дубль. Норвежец первым в истории забил 18 мячей за 13 игр в ЛЧ. У него 25 голов в 24 матчах сезона.

2. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на Australian Open. Стефанос Циципас третьим в истории ушел с 0:2 по сетам в матче с Рафаэлем Надалем. В полуфинале Медведев и Циципас сыграют друг с другом.

3. Россиянин Карим Халили стал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ-2021 по биатлону, Лагрейд выиграл золото, Гараничев – 16-й, Логинов – 31-й.

4. Матчи 1/8 финала Бетсити Кубка России пройдут по расписанию. Решение по погоде примут за час до начала игр.

Кстати, «ВКонтакте» и «Одноклассники» бесплатно покажут все матчи плей-офф Кубка России.

5. «Ман Сити» с 10-очковым отрывом лидирует в АПЛ после победы над «Эвертоном» (3:1).

6. «Тамбов» может сняться с РПЛ в четверг. Губернатор пока не дал гарантий.

7. Апелляция «Спартака» на дисквалификацию Тедеско отклонена. Тренер пропустит 3 матча.

8. Большунов, Устюгов, Ретивых, Спицов, Червоткин вошли в состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам.

9. «Атлетико» опережает «Реал» на 6 очков в Ла Лиге при матче в запасе после ничьей с «Леванте» (1:1).

10. НХЛ. Макдэвид набрал 500-е очко в лиге в 369 матчах, повторив рекорд Кросби среди действующих игроков. «Каролина» уступила «Флориде», «Торонто» обыграл «Оттаву». Другие результаты – здесь.

11. Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу прыгуна в высоту Лысенко.

12. НБА. «Орландо» взял верх над «Нью-Йорком», «Бостон» проиграл «Атланте». Другие результаты – здесь.

13. «ПСЖ» потребует 200 млн евро за Килиана Мбаппе, если не удастся продлить с ним контракт, пишет Le Parisien.

14. Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров хочет продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта» .

15. «Лацио» могут присудить поражения в играх с «Ювентусом» и «Торино» из-за нарушений COVID-протокола.

16. Рэшфорд включен в список 100 самых влиятельных людей будущего по версии Time за благотворительную деятельность.

17. Более 800 игроков из Германии готовы помочь футболистам, которые боятся сделать каминг-аут. 6 клубов Бундеслиги подписали заявление всем составом.

Цитаты дня.

«########». «Нет, это ты ########». Пике и Гризманн повздорили во время матча с «ПСЖ»

«В России люди необеспеченные, в Нидерландах все у них есть. Если мы у государства постоянно просим, то там требуют». Слуцкий о странах

«На улице я убью тебя». Мбаппе – Альбе в 1-м тайме матча «Барса» – «ПСЖ»

Жоан Лапорта: «Месси приносит «Барсе» больше, чем на него тратится. Сделаю все, чтобы он остался. Он здесь не ради денег»

Унаи Эмери: «Испания утрачивает доминирование в Европе, но я верю в наш футбол. Хотел, чтобы «Барса» победила»

«Какой ему «Ювентус», ###? Ты его ноги видел?» Карпин созвонился с Шомуродовым

«Плохо управляемые машины по сжиганию денег». Директор Бундеслиги о «Реале» и «Барсе»