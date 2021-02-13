Заа о BLM: «Я больше не буду вставать на колено. Мы должны стоять с высоко поднятой головой»

Полузащитник «Кристал Палас» объяснил свою позицию касательно движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение» – прим. Sports.ru).

Ранее ивуариец выступил против того, чтобы футболисты вставали на одно колено перед матчами, отметив, что подобные акции фактически никак не влияют на борьбу с расизмом.

«Я уже говорил, что считаю унизительным вставание на колено, потому что родители всегда мне говорили, что я должен гордиться тем, что черный, что бы ни случилось. Поэтому я считаю, что должен стоять с высоко поднятой головой.

Мы встаем на колено перед матчами, но иногда люди уже забывают, что мы должны это делать. Мы хотим придать этому какой-то смысл, но мне этого недостаточно. Я не собираюсь вставать на колено, не собираюсь наносить на спину надпись Black Lives Matter, потому что сейчас она воспринимается как мишень.

Мы отстраняемся от остальных. Мы говорим о равенстве, но подобные вещи отстраняют нас и вообще не работают. Это моя позиция. Я считаю, что мы должны стоять с высоко поднятой головой», – сказал Заа.

Клуб Чемпионшипа отказался вставать на колено перед матчами. В АПЛ тоже не все рады – Заа называет жест унижением