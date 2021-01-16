Овечкин нарушил ковид-протокол, «Реал» вылетел из Кубка Испании, первый трофей Пирло-тренера, «МЮ» сохранил лидерство в АПЛ, детали по Кокорину и «Фиорентине», Хабиб не стремится к возвращению и другие новости

1. История с переходом Александра Кокорина в «Фиорентину» обрастает новыми деталями. Нобель Арустамян пишет, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали детали трансфера за 5 млн евро, зарплата – 1,7 млн. Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов подтвердил факт переговоров. Пишут, что «Фиорентина» предлагает Кокорину 3-летний контракт, а сам игрок заинтересован в трансфере. Впрочем, по другим данным, «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с обязательством выкупа за число матчей и голов, а «Спартак» – продать.

2. «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Алькояно» из 3-й лиги, пропустив на 115-й минуте. Это пятый в истории вылет мадридской команды от клуба 3-го дивизиона.

3. «Ювентус» в 9-й раз выиграл Суперкубок Италии, победив «Наполи» (2:0) благодаря голам Роналду и Мораты. Для Андреа Пирло это первый трофей в тренерской карьере.

Роналду – лучший в истории по голам в официальных матчах по версии ряда источников. Он забил 760-й мяч.

4. «Манчестер Юнайтед» сохранил 1-е место в АПЛ, обыграв «Фулхэм» (2:1) благодаря голу Погба. «Ман Сити» одержал 9-ю победу подряд – над «Астон Виллой» (2:0). Общий счет – 22:2.

5. НХЛ. Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены от матчей и тренировок из-за нарушения протокола COVID-19, клуб оштрафован на 100 тысяч долларов.

В регулярном чемпионате «Торонто» проиграл «Эдмонтону». Другие результаты – здесь.

6. Халк – лучший легионер в истории РПЛ по версии болельщиков. Влашич – 2-й, Вагнер Лав и Промес выбыли в полуфинале.

7. «Бавария» в гостях одолела «Аугсбург», «Лейпциг» победил «Унион». Таким образом, «Бавария» выиграла 1-й круг Бундеслиги. Отрыв от «Дортмунда» – 10 очков, от «Лейпцига» – 4.

8. Литва отправила ИИХФ заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией.

9. Определен окончательный состав участников командного турнира в Москве. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова и Коляда. Загитова и Медведева будут капитанами.

10. Месси, Роналду, Левандовски, Неймар и Рамос – в символической сборной года от сайта УЕФА.

11. НБА. «Бруклин» проиграл «Кливленду», «Филадельфия» взяла верх над «Бостоном». Другие результаты – здесь.

12. Алексей Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А в матче с «Удинезе». Ранее он 9 раз выходил на замену. Россиянин покинул поле на 58-й минуте, не отметившись результативными действиями, матч завершился со счетом 1:1.

13. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, кажется, не собирается возвращаться в ринг.

14. Сборная России уступила команде Египта в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу (23:28). Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

15. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак привился от коронавируса.

16. Миллер, Федун, Дзюба, Гинер, Ротенберг, Галицкий, Черчесов и Зарема – в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресса».

17. Росгвардия запускает всероссийский лыжный флэшмоб в честь Большунова.

18. «Рома» сделала лишнюю замену в матче Кубка Италии. Клубу грозит второе техническое поражение за сезон.

Цитаты дня.

Премьер-министр Латвии о проведении всего ЧМ-2021 в стране: «Вопрос – кто за это заплатит. Будет логично, если ИИХФ пойдет навстречу»

Ловрен о вакцине от ковида: «Выбрал бы российскую. На западе часто изображают Россию неправильно, это нечестно»

Песьяков о книгах: «Войну и мир» быстро прочитал, но не зашло, не советую. Любимые – «Шантарам», «Американская история преступлений» и «Отверженные»

Мария Захарова: «Россия заявила о себе как спортивная держава XXI века. Явление российского спорта стало костью в горле у недоброжелателей»

Зидан о вылете от клуба 3-й лиги: «Это не позор, не станем сходить с ума. «Реал» хочет побеждать, иногда не выходит»

Черданцев о ковид-паспорте: «Идея вредная, противоречит международным конвенциям и правам граждан. Лучше сразу клеймо на лоб»