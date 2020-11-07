Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от игр и тренировок в НХЛ. Они нарушили протокол COVID-19

НХЛ внесла в среду четырех игроков «Вашингтона» в список тех, кто недоступен для участия в матчах и тренировках из-за нарушения ковид-протокола.
Речь идет о российских хоккеистах – форвардах Александре Овечкине, Евгении Кузнецове, защитнике Дмитрии Орлове и вратаре Илье Самсонове.
Они общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте, сообщает официальный сайт НХЛ.
В среду у «Кэпиталс» был выходной, ближайшая тренировка запланирована на четверг. В ночь на 23 января «Вашингтон» сыграет дома с «Баффало».
«Вашингтон» оштрафован на 100 тысяч долларов за нарушение ковид-протокола