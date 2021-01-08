Миранчук дебютирует в старте «Аталанты» в Серии А в матче с «Удинезе». Он 9 раз выходил на замену

Теги Удинезе Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в перенесенном матче 10-го тура Серии А против «Удинезе».

25-летний хавбек впервые появится на поле с первых минут в игре чемпионата Италии.

Ранее российский футболист, который перешел в клуб из Бергамо в сентябре прошлого года из «Локомотива», девять раз выходил на замену в Серии А, а 14 января дебютировал в старте «Аталанты» в матче Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).

В 12 матчах за итальянскую команду во всех турнирах Алексей забил 3 гола, сыграв 251 минуту (21 – в среднем за матч).

Матч «Удинезе» – «Аталанта» начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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