Определен окончательный состав участников командного турнира в Москве. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова и Коляда

Определен окончательный состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию в Москве.

Состав участников

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: , , , , Дарья Усачева, .

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.

Капитанами команд станут Евгения Медведева и Алина Загитова. Турнир пройдет с 5 по 7 февраля.