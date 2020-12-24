Определен окончательный состав участников командного турнира в Москве. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова и Коляда

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Владимир Морозов Андрей Багин Александр Самарин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Софья Шевченко Игорь Еременко Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Анна Щербакова Александра Трусова Елизавета Худайбердиева Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аннабель Морозова Алена Косторная Андрей Мозалев Камила Валиева Дарья Усачева Марк Кондратюк командный турнир в Москве Фигурное катание

Определен окончательный состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию в Москве.

Состав участников

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.

Капитанами команд станут Евгения Медведева и Алина Загитова. Турнир пройдет с 5 по 7 февраля.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья