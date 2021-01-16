Главный тренер подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Испании с (1:2).

«Мы старались победить, парни выложились на поле. У нас были шансы забить, а когда это сделать не удается, может случиться то, что произошло с нами. Это сложная ситуация, мы вылетели из Кубка Испании, но игроки старались.

Ответственность беру на себя. Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол. Их вратарь совершил 2-3 сэйва. Но ответственность на мне. Мы вылетели.

У команд из таких лиг мы должны выигрывать. Но случившееся не позор, такое бывает – и теперь случилось с нами. Мы продолжим работать, мы не будем сходить с ума из-за этого.

Если не учитывать последние матчи, мы добивались хороших результатов в этом сезоне. Теперь следует сосредоточиться на том, что находится в пределах досягаемости.

Я спокоен. Игроки хотят побеждать, иногда не выходит. Надо это принять», – сказал Зидан.

«Реал» в пятый раз вылетел из Кубка Испании от команды из 3-й лиги