Мария Захарова: «Россия заявила о себе как спортивная держава XXI века. Явление российского спорта стало костью в горле у недоброжелателей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила состояние российского спорта в 1990-е и сейчас.

«Все это давление и несправедливые решения, иногда стоящие вне закона, связаны с тем, что Россия заявила о себе как спортивная держава XXI века. Россия возродилась после увядания советского спорта.

В 90-е годы сложно было себе представить, что мы будем болеть на стадионах с российскими флагами. Стадионы были закрыты, вместо них были вещевые рынки. А наша символика никак не воспринималась. Финансирования не было, а сейчас все есть.

Сейчас мы развиваем инфраструктуру и такой уровень проведения соревнований показываем, какой раньше был недостижим. Вспомните Сочи-2014, чемпионат мира по футболу.

Именно явление российского спорта стало костью в горле у недоброжелателей, которые стали думать, как сдерживать Россию еще и в этом направлении», – сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

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