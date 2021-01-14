Загитова и Медведева будут капитанами на командном турнире сборной России в Москве

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира станут капитанами команд на командном турнире фигуристов сборной России «Кубок Первого канала».

«Стать капитаном команды в таком турнире – большая честь для меня. Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей», – сказала Загитова.

«Фигурное катание – очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», – сказала Медведева.

Турнир по фигурному катанию пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля 2020 года.