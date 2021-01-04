Роналду – лучший в истории по голам в официальных матчах. Он обошел Бицана, забив 760-й мяч (Squawka)

Форвард забил «Наполи» (1:0, второй тайм) в Суперкубке Италии.

Этот гол стал для португальца 760-м за клуб и сборную в официальных матчах.

Squawka и ряд других источников отмечают, что по этому показателю Роналду обошел экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов). Это рекорд мирового футбола.

Следом за ними идет бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей).

Стоит отметить, что есть и другие данные по количеству забитых мячей у Бицана, Пеле и других бомбардиров прошлых лет.

Например, по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, экс-форвард сборной Бразилии Ромарио – 772, Пеле – 767.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ювентусом» и «Наполи».

Роналду стал рекордсменом по голам в официальных матчах за всю историю, повторив достижение Бицана

Пишут, что Роналду догнал лучшего бомбардира в истории футбола. Это не совсем точно: чтобы не осталось сомнений, нужны еще 46 голов