Семак привился от коронавируса

Супруга главного тренера Сергея Семака Анна сообщила, что ее муж привился от коронавируса.

«Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», – написала Анна в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

Сам Сергей Семак ранее заявил, что положительно относится к вакцинации игроков.

Футболисты «Зенита» и не полетели на первый сбор из-за положительных тестов на . Оба игрока присоединятся к команде позже.

В Британии одобрили уже три вакцины от коронавируса. Почему АПЛ просто не привьет всех футболистов?