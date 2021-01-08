Семак привился от коронавируса

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Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила, что ее муж привился от коронавируса.

«Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», – написала Анна в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

Сам Сергей Семак ранее заявил, что положительно относится к вакцинации игроков.

Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев не полетели на первый сбор из-за положительных тестов на COVID-19. Оба игрока присоединятся к команде позже.

В Британии одобрили уже три вакцины от коронавируса. Почему АПЛ просто не привьет всех футболистов?

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