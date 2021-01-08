Семак привился от коронавируса

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила, что ее муж привился от коронавируса.
«Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой», – написала Анна в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.
Сам Сергей Семак ранее заявил, что положительно относится к вакцинации игроков.
Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев не полетели на первый сбор из-за положительных тестов на COVID-19. Оба игрока присоединятся к команде позже.
В Британии одобрили уже три вакцины от коронавируса. Почему АПЛ просто не привьет всех футболистов?