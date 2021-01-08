Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Удинезе». Миранчук заменен на 58-й. Текстовый онлайн – 1:1

Теги Удинезе Аталанта серия А Италия результаты Sports.ru Футбол

Сегодня в итальянской Серии А состоится перенесенный матч 10-го тура между «Удинезе» и «Аталантой».

Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе на матч чемпионата Италии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Игра должна была пройти 6 декабря, но была перенесена из-за сильного ливня в Удине, который привел поле в непригодное состояние. 

Удинезе – Аталанта 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
20 января, 17.00, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Перейра, 1:1 – 44 Муриэль.
УдинезеМуссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Мандрагора (Уолас, 57), Перейра, Арслан, Родриго Бекао, Лазанья.
АталантаГоллини, Мэле, Паломино, Ромеро, Хатебур (Гозенс, 59), Миранчук (Иличич, 58), де Рон, Малиновский, Пессина, Толои, Муриэль (Сапата, 58).
Предупреждение:
Перейра (11).

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