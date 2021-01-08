Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Удинезе». Миранчук заменен на 58-й. Текстовый онлайн – 1:1

Сегодня в итальянской Серии А состоится перенесенный матч 10-го тура между «Удинезе» и «Аталантой».
Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе на матч чемпионата Италии.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра должна была пройти 6 декабря, но была перенесена из-за сильного ливня в Удине, который привел поле в непригодное состояние.
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Фриули»
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Удинезе –
Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Ларсен, де Пауль, Мандрагора (Уолас, 57), Перейра, Арслан, Родриго Бекао, Лазанья.
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Аталанта –
Голлини, Мэле, Паломино, Ромеро, Хатебур (Гозенс, 59), Миранчук (Иличич, 58), де Рон, Малиновский, Пессина, Толои, Муриэль (Сапата, 58).
- Предупреждение:
- Перейра (11).