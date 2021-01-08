Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Удинезе». Миранчук заменен на 58-й. Текстовый онлайн – 1:1

Сегодня в итальянской Серии А состоится перенесенный матч 10-го тура между и «Аталантой».

Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе на матч чемпионата Италии.

проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра должна была пройти 6 декабря, но была перенесена из-за сильного ливня в Удине, который привел поле в непригодное состояние.

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