Ирландия – Португалия. Роналду играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Сборная Португалии сыграет в гостях с командой Ирландии в отборе на ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «Авива-Стэдиум» в Дублине.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 19:45, Авива-Стэдиум
Не начался
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31412 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости