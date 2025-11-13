Обамеянг о переходе в «Челси»: «Это была ###### какая большая ошибка. Меня ограбили, а «Барсе» нужно было продать игрока – я решил уйти ради семьи»

Пьер-Эмерик Обамеянг: переход в «Челси» был большой ошибкой.

Нападающий «Марселя » Пьер-Эмерик Обамеянг назвал ошибкой свой переход в «Челси » в 2022 году.

«Перейти туда было большой ошибкой. Это была ###### какая большая ошибка.

В то время мои дела в «Барселоне» шли плохо. Меня ограбили, а «Барсе» нужно было продать игрока – меня или Мемфиса Депая , – и единственное предложение было от «Челси». Поэтому я сказал: «Ладно, я уйду ради своей семьи, даже если это будет «Челси».

Я думал, что, может быть, все наладится – Оливье Жиру перешел из «Арсенала» в «Челси», и у него не было проблем. Но для меня все сложилось иначе», – сказал Обамеянг в интервью Canal+.

Обамеянг стал жертвой вооруженного ограбления в августе 2022 года – ущерб оценивался в 700 тысяч евро. При этом форварду сломали челюсть прикладом дробовика, когда он пытался защитить жену.