Ловрен о вакцине от ковида: «Выбрал бы российскую. На западе часто изображают Россию неправильно, это нечестно»

Защитник рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.

– В появилась идея поголовной вакцинации всех футболистов. Что думаете об этом?

– Если так мы сможем защитить других людей и если эта вакцина безопасна, нам нужно будет через это пройти.

– То есть, вы не против сделать такую прививку?

– Нет, я нормально отношусь к таким вещам.

– Важно ли для вас, в какой стране произведена вакцина?

– Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал российскую.

– Почему?

– Потому что я думаю, что на западе часто изображают Россию неправильно, а я считаю, что это нечестно.

– Весной, во время первой волны, вы ставили под сомнение опасность вируса. Изменилось ли ваше отношение к с тех пор?

– Я никогда не говорил, что вируса нет. Я говорил о свободе выбора и свободе мысли. У каждого должно быть право выбора. Каждый человек имеет право выбирать, кем ему быть – мужчиной или женщиной. Никто не должен решать за других.

То же касается и других вопросов. Например, когда я читаю заявления о том, что люди без вакцины не смогут получить работу, я задаю вопрос о правах человека. Согласны?

– Вы обратились к Биллу Гейтсу в инстаграме: «Игра окончена, Билл. Люди не слепые». Что вы хотели этим сказать? Вы имели в виду всю эту историю с 5G?

– Нет, я говорил о вакцинации.

– Почему вам кажется, что это опасно?

– Я не считаю, что вакцинация опасна, я говорю о свободе выбора. Никто не может заставить меня что-то сделать. Если я хочу гулять, я иду гулять, ни у кого не спрашивая разрешения.

И я считаю, что каждый человек должен обладать этой свободой выбора. Хочешь сделать прививку – пожалуйста. Если же нет, то ответственно прими потенциальную опасность.

– То есть, вы не думаете, что коронавирус появился из-за технологии 5G?

– Нет, – сказал Ловрен.

Ловрен не верит в коронавирус: пишет Гейтсу в инстаграме (рядом с Викторией Боней) и поддерживает конспиролога, которого забанил ютуб